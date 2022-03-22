ВИДЕО ⟩ Футболисты Бундеслиги записали видеообращение для Украины
Футболисты и тренеры немецкой Бундеслиги выпустили совместное видеообращение, в котором выразили поддержку Украине.
Футболисты и тренеры немецкой Бундеслиги выпустили совместное видеообращение, в котором выразили поддержку Украине.
"Война и страдания в Украине глубоко нас встревожили. До сих пор в шоке от кадров из Украины. Будущее украинцев волнует всех нас, именно поэтому мы пожертвовали средства. Наши мысли с невинными людьми. Ситуация в Украине катастрофическая. Именно поэтому Немецкий футбольный союз начал сбор средств. Война в Украине касается каждого. Помогай, где можешь. Каждый может помочь. Любым удобным способом.
Поможем вместе. Ненависть и война - не выход. Футбол поддерживает мир и диалог. Людям в Украине нуждаются в нашей помощи сейчас. Украина, ты сейчас в наших мыслях и сердцах. Им нужна наша помощь, поэтому мы пожертвовали средства. Присоединяйтесь. Вместе за Украину. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается", - говорится в коллективно обращении.
Участие в съёмке видеоролика приняли Роберт Левандовски, Андрей Крамарич, Матс Хуммельс, Дани Ольмо, Деннис Дикмайер, Максимилиан Миттельштедт, Ондрей Дуда, Томас Дэне, Лотар Маттеус, Джонатан Та, Димитрий Назаров, Йонас Хоффман, Кристиан Гюнтер, Юрген Клинсманн, Оливер Гласнер и другие.