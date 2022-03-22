ВИДЕО ⟩ Футболисты Бундеслиги записали видеообращение для Украины

"Война и страдания в Украине глубоко нас встревожили. До сих пор в шоке от кадров из Украины. Будущее украинцев волнует всех нас, именно поэтому мы пожертвовали средства. Наши мысли с невинными людьми. Ситуация в Украине катастрофическая. Именно поэтому Немецкий футбольный союз начал сбор средств. Война в Украине касается каждого. Помогай, где можешь. Каждый может помочь. Любым удобным способом.

Поможем вместе. Ненависть и война - не выход. Футбол поддерживает мир и диалог. Людям в Украине нуждаются в нашей помощи сейчас. Украина, ты сейчас в наших мыслях и сердцах. Им нужна наша помощь, поэтому мы пожертвовали средства. Присоединяйтесь. Вместе за Украину. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается", - говорится в коллективно обращении.