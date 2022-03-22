Поддержка России в войне: дела заведены на семерых человек

В настоящее время статус подозреваемого распространяется на шесть лиц, а в отношении одного возбуждено уголовное дело. Под стражей в настоящее время находятся два человека.

Как сообщалось, одно из дел возбуждено в отношении женщины, задержанной у памятника Свободы во время мероприятия памяти легионеров 16 марта. Она имеет статус подозреваемой и к ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Криминальный процесс в ее отношении начат на основании имеющейся у СГБ информации о том, что она публично действовало с целью оправдания и прославления военной агрессии вооруженных сил России на Украине. Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф.

По другому делу 9 марта суд применил меру пресечения в виде ареста к Айвису Василевскису, который подозревается в оправдании военных преступлений России, а ранее был известным активистом, отрицающим Covid-19. Он является одним из четырех представителей центра духовного развития и исцеления DVS Urantija, которых обвиняют в оправдании военных преступлений России на Украине. Латвийская телепередача De facto сообщила, что одним из этих четырех людей является отец Айвиса, целитель Вентис Василевскис.