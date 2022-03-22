Фото ⟩ Алексея Навального приговорили к девяти годам строгого режима. Его адвокатов задержали

Приговор был оглашен на выездном судебном заседании в покровской колонии, где Навальный отбывает свое наказание по делу Yves Rocher.

Прокурор просил назначить Навальному 13 лет тюрьмы в колонии строгого режима и штраф в таком же размере.

Дело о мошенничестве было возбуждено в конце 2020 года. По версии Следственного комитета, Навальный из перечисленных в различные фонды, в т.ч. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) потратил на личные цели 356 (3 млн 100 тыс. евро) из 588 миллионов (5 млн 120 тыс. евро) рублей.

Дело о неуважении к суду возбудили после процесса по обвинению Навального в клевете на ветерана. Оно, в свою очередь, было заведено в конце весны 2021 года. Позднее оба эти дела объединили в одно.

В ходе слушаний один из свидетелей обвинения, экс-сотрудник ФБК Федор Горожанко отказался свидетельствовать против Навального, а также назвал процесс "абсурдным и срежиссированным", после чего покинул Россию.

Галерея: Суд над Алексеем Навальным