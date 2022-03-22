На границах с РФ и Беларусью - длинные очереди из фур. Местами приходится ждать до 34 часов

По данным СГД, утром во вторник, 22 марта, в пункте таможенного контроля Гребнево на латвийско-российской границе стояло 90 грузовиков с расчетным временем пересечения границы 24 часа, а в Терехово - 230 грузовиков с расчетным временем пересечения границы 34 часа.

На прошлой неделе в Гребнево с латвийской стороны очереди не было, а в Терехово стояло 20-30 грузовиков.

По данным СГД, во вторник утром в пункте таможенного контроля Патерниеки на латвийско-белорусской границе стояло 95 грузовиков с расчетным временем пересечения границы 14,3 часа, а в Силене - 120 грузовиков с расчетным временем пересечения границы 24 часа.

В начале прошлой недели в Патерниеки очередей не было, но к концу недели они постепенно увеличивались, а в Силене в середине прошлой недели очередей не было.

В АТД сообщили, что в направлении из России в Гребнево в очереди нужно стоять в среднем 24 часа, в Терехово - в среднем 30 часов, в направлении из Беларуси в Силене - в среднем 30 часов, а в Патерниеки - 24 часа.

В АТД пояснили, что очереди возникают из-за большого количества транспортных средств и дополнительного контроля на границе. Кроме того, автоперевозчикам также сложно расплачиваться за топливо, так как международные карты не работают, и водителям приходится платить наличными.

Представители СГД сообщили, что после российского вторжения в Украину усилился контроль с целью предотвращения ввоза и вывоза подсанкционных товаров.

В настоящее время количество физических лиц, пересекающих границу с Латвией с российской стороны, также увеличилось.

АТД: падает спрос на разрешения для перевозки грузов в Россию

Спрос на разрешения для автомобильных грузоперевозок в Россию продолжает снижаться, сообщила LЕТА представитель АТД Зане Плоне.

Спрос на разрешения в Россию во вторую неделю марта (с 7 по 11 марта) снизился на 35% по сравнению с февралем, а в третью неделю (с 14 по 18 марта) - еще на 20%.

В то же время спрос на разрешения для перевозок в Беларусь снизился на 26% по сравнению с февралем, а в третью неделю марта вырос на 28%.

По словам Плоне, пока трудно прогнозировать влияние на отрасль автомобильных перевозок, но грузооборот, который обеспечивают латвийские перевозчики в Россию и Беларусь, будет продолжать снижаться.

У АТД есть информация, что в настоящее время на Украине застряли 11 зарегистрированных в Латвии грузовиков, принадлежащих пяти латвийским перевозчикам.

Водители, являющиеся гражданами Латвии, выехали из Украины, а водителей, которые являются гражданами Беларусь и Украины, из страны не выпускают.