Представитель Пентагона: Украинская армия местами идет в контратаку

Российская армия, начавшая 24 февраля вторжение в Украину, уничтожила несколько украинских городов, с каждым днем растет число убитых гражданских жителей, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Более 3,5 миллионов из этих людей покинули страну и стали беженцами.

Несмотря на это, украинское сопротивление оказалось неожиданно сильным, и теперь украинцы "местами и периодически идут в атаку",

рассказал в интервью телеканалу CNN представитель Пентагона Джон Керби.

"Они идут за россиянами и выталкивают их из мест, где россияне были раньше", особенно в Николаевской области, на востоке Украины, указал Керби, добавив, что за последние дни это наблюдается все чаще.

Однако Керби признал, что не может подтвердить информацию представителей Украины, что им удалось отбить хотя бы один город и в следующие дни, вероятно, будут отбиты и другие.

В то же время он указал, что это отвечает возможностям и способам борьбы Украины, которые наблюдались до сих пор.

Говоря о России, он выразил то же мнение, что и некоторые западные аналитики, считающие, что россияне в Украине застряли.

"У них заканчивается топливо. У них не хватает продуктов питания. Они не объединяют свои операции в общее мероприятия, как, считается, поступают в современной армии", - признал Керби.

Он указал на проблемы со связью между воздушными силами РФ и сухопутными войсками и случаи, когда российским солдатам для связи приходилось браться за мобильные телефоны.

Россияне "огорчены" и "остановились", добавил Керби, указав на факт, что россиянам так и не удалось взять под контроль жилые центры, за исключением Херсона и Мелитополя.

В условиях войны проверить информацию какой-либо из сторон не представляется возможным.