Представитель Пентагона: Украинская армия местами идет в контратаку
Армия Украины в отдельных районах начала пытаться отбить захваченные Россией территории, сообщил во вторник пресс-представитель Минобороны США.
Армия Украины в отдельных районах начала пытаться отбить захваченные Россией территории, сообщил во вторник пресс-представитель Минобороны США.
Российская армия, начавшая 24 февраля вторжение в Украину, уничтожила несколько украинских городов, с каждым днем растет число убитых гражданских жителей, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Более 3,5 миллионов из этих людей покинули страну и стали беженцами.
рассказал в интервью телеканалу CNN представитель Пентагона Джон Керби.
"Они идут за россиянами и выталкивают их из мест, где россияне были раньше", особенно в Николаевской области, на востоке Украины, указал Керби, добавив, что за последние дни это наблюдается все чаще.
В то же время он указал, что это отвечает возможностям и способам борьбы Украины, которые наблюдались до сих пор.
Говоря о России, он выразил то же мнение, что и некоторые западные аналитики, считающие, что россияне в Украине застряли.
"У них заканчивается топливо. У них не хватает продуктов питания. Они не объединяют свои операции в общее мероприятия, как, считается, поступают в современной армии", - признал Керби.
Он указал на проблемы со связью между воздушными силами РФ и сухопутными войсками и случаи, когда российским солдатам для связи приходилось браться за мобильные телефоны.
Россияне "огорчены" и "остановились", добавил Керби, указав на факт, что россиянам так и не удалось взять под контроль жилые центры, за исключением Херсона и Мелитополя.
В условиях войны проверить информацию какой-либо из сторон не представляется возможным.
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