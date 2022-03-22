Премьер: пришел момент для пересмотра программы ВНЖ для россиян

Он сказал, что в настоящее время таких разрешений выдается относительно немного, но теперь, возможно, целесообразно выдавать их только в исключительных случаях, связанных с гуманитарными соображениями.

Временный вид на жительство – это документ, который дает право иностранцу проживать в Латвии в течение определенного периода времени.

Коалиция и ранее призывала к аннулированию временных и постоянных видов на жительство за публичное прославление преступления против человечности или военных преступлений.

Видео: Пресс-конференция Кришьяниса Кариньша