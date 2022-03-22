Вт, 22.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Премьер: пришел момент для пересмотра программы ВНЖ для россиян

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: Valsts kanceleja

Возможно, пришло время пересмотреть выдачу временных видов на жительство (ВНЖ) в Латвии гражданам России, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства.

Он сказал, что в настоящее время таких разрешений выдается относительно немного, но теперь, возможно, целесообразно выдавать их только в исключительных случаях, связанных с гуманитарными соображениями.

Временный вид на жительство – это документ, который дает право иностранцу проживать в Латвии в течение определенного периода времени.

Коалиция и ранее призывала к аннулированию временных и постоянных видов на жительство за публичное прославление преступления против человечности или военных преступлений.

Видео: Пресс-конференция Кришьяниса Кариньша

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