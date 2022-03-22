Митрофанов о 9 мая: Празднования не получится, но нужно разрешить возложить цветы

Он считает, что Рижская дума и полиция должны обеспечить порядок, в котором люди могли бы прийти к памятнику. "Мы не можем оставлять людей на самотек, потому что их будет много, и поток нужно контролировать", - сказал депутат Рижской думы, добавив, что эти вопросы обсуждаются с исполнительным директором самоуправления.

"Мы согласны с тем, что сейчас не время для торжеств.

Однако мы настаиваем на том, что поминовение жертв Второй мировой войны, в том числе возложение цветов к подножию мемориала в Пардаугаве, не противоречит современным реалиям. Напротив, это послужит укреплению антивоенных приоритетов", - говорится в заявлении РСЛ.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, заявку на мероприятие в Пардаугаве подала организация "9 мая.лв". Самоуправление заявку пока не рассматривало.

Напомним, ранее о том, что не стоит разрешать празднования 9 мая у памятника в Пардаугаве заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

В свою очередь президент Эгил Левитс выступил с заявлением, что 9 мая - праздник государства-агрессора.

Напомним, сопредседателем Русского союза Латвии является Татьяна Жданок, которая проголосовала против резолюции, осуждающей агрессию России.