Среди многих жителей Украины, приехавших в Латвию, спасаясь от войны, есть представители самых разных профессий. Они пытаются здесь обосноваться, найти себе жилье и работу. Несколько дней назад и к команде ReTV/TVNET GRUPA присоединились украинцы.
Виктория, Кристина и Евгения родились и выросли в Украине. Часть своей жизни они посвятили работе на телевидении - продюсированию развлекательных программ.
"Мы создавали различные проекты, реалити-шоу для нескольких стран - Украины, а также Польши и России. У нас был проект в России, мы поехали в Россию снимать, сняли два эпизода, а потом в нашей стране началась война", - рассказывает Кристина Лось.
"Мы проснулись утром и даже не знали, что происходит у нас на родине. В шесть утра нам позвонили из дома, что началась война. Для нас это был шок", - добавляет Виктория Дудченко.
Через несколько дней девушки решили, что не могут оставаться в России: "На нашей шкале ценностей это моральный предел. Трудно быть в стране агрессора, которая сейчас разрушает нашу страну".
Журналистки приняли решение не продолжать проект и расторгнуть договор. Недолго думая украинки собрали свои вещи и стали искать место для побега по суше, поскольку авиабилеты в изначально намеченную Турцию оказались слишком дорогими.
"Мы ехали и даже не понимали, куда едем. Честно говоря, мы даже не планировали именно Латвию. Латвия, Литва, Эстония - все страны Балтии, мы там никогда не были и даже не понимали, где будем находиться. Мы ехали в никуда", - признается Виктория.
"На пограничном пункте с российской стороны нас допрашивали и задавали очень странные вопросы - где наши родители, как мы относимся [к войне], кто виноват в войне, кто такой Бандера, где наш Зеленский?!" - вспоминает Кристина.
Девушки провели на границе России и Латвии 30 долгих часов. Потом - временная гостиница, квартира и работа. "Теперь у нас есть место, за которое мы платим, потому что поняли, что очень много украинских беженцев, которые больше нуждаются в помощи Латвии. А у нас есть сбережения", - говорит Виктория.
Девушки нашли возможность заработать в Латвии. Теперь они готовят сюжеты и статьи для ReTV и TVNET GRUPA.
"Конечно, приходится перепрофилироваться, попробуем делать новости. Для нас это не просто работа, а своего рода миссия. Мы не можем помочь там, но можем помочь здесь информацией, словами, фактами. Это важно еще и потому, что в Латвии немало русскоязычных, которых необходимо информировать", - убеждена Виктория.
Следите за материалами девушек, первые уже на RUS TVNET!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!