Источники в НАТО и США: Беларусь может вскоре вступить в войну

Как рассказал источник в оппозиции Беларуси, белорусские боевые подразделения готовы войти в Украину уже в ближайшие пару дней, к отправке в Украину подготовлены тысячи военнослужащих. Источник считает, что у этого будет большое геополитическое влияние, и нужно принять во внимание последствия, к которым приведет вступление другого государства в войну.

Чиновник высокого ранга в разведке НАТО рассказал, что, по оценке НАТО,

правительство Беларуси подготавливает среду, чтобы оправдать нападение на Украину.

В прошлом месяце Беларусь решила размещать на своей территории на постоянной основе российские войска и ядерное оружие, но американские должностные лица отмечают, что не получили никаких доказательств того, что Россия перемещала бы ядерное оружие.

Источники отмечают, что пока что не было получено и доказательств того, что белорусские солдаты принимают участие в боевых действиях в Украине.

Должностное лицо НАТО отметило, что окончательное решение о вступлении Беларуси в войну будет принято в Москве.

"Речь не о том, чего хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одно нестабильное государство в регионе?", - указало должностное лицо.

"Вступление дестабилизировало бы Беларусь", - отметило должностное лицо, не раскрыв при этом информацию о том, каким образом Беларусь может вступить в войну.

В данный момент Россия использует территорию Беларуси для воздушных налетов на Украину и других военных операций.