В России ввели наказания "за фейки о работе госорганов РФ за рубежом"

За нарушение будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если же власти РФ усмотрят "деяние, совершенное с использованием служебного положения, либо группой лиц", в частности, из-за "политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", предусмотрены штраф от 3 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Если же упомянутые деяния повлекли "тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет".

Ответственность за "публичные действия"

Уголовная ответственность будет грозить и за "публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ". В этом случае возможно лишение свободы на срок до трех лет либо штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Если же эти деяния "повлекли последствия", то максимальный срок лишения свободы - до пяти лет.

Внесены и поправки в КоАП РФ. Они предусматривают штраф: для граждан РФ - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Наказание "за призывы к несанкционированным публичным мероприятиям"

Предусмотрено наказание, когда такие действия, по мнению властей РФ, сопровождаются "призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий", создают угрозу общественной безопасности.

В этих случаях предполагается административный штраф: для граждан РФ - в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Если гражданин привлекался к административной ответственности по данной статье в течение года, ему будет грозить уголовное наказание, сообщили в Госдуме.

Наказание "за дискредитацию ВС РФ"

Поправки в Кодекс об административных нарушениях РФ, усиливающие ответственность за распространение информации о действиях Вооруженных сил РФ, которую власти сочтут фейком, а также за публичные призывы к введению санкций против России, депутаты Госдумы РФ приняли 4 марта сразу в трех чтениях.

Согласно новой норме, "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил РФ", будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей". Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях срок лишения свободы может составить до 15 лет.