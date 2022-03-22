Житель Балдоне отследил свою посылку с помощью Украине. Вскрылся неприятный случай

Янис из Балдоне - один из латвийских предпринимателей, которые решили пожертвовать различные ценные вещи - продукты питания, медикаменты, товары гигиены, одежду и обувь для детей и взрослых и еще ряд других, как отметил Янис, довольно ценных вещей. Он доставил предусмотренные для передачи на благотворительность вещи в специально созданный пункт приема в Балдоне, откуда они начали путь в объятую войной Украину.

Из любопытства и любознательности Янис в одну из вещей поместил отслеживающее устройство, которое позднее вскрыло неприятный сюрприз.

ФОТО: Кадр из видео

Предприниматель зафиксировал, что шлем и остальные вещи сначала привезли в Ригу на сортировку, затем груз действительно был доставлен до границы Украины в Польше. Сначала мужчина решил, что посылка была передана в правильные руки.

"Я думал, что все хорошо, все супер, но нет. Оказалось, нет. Смотрю, в тот же день едет обратно. Доехала до Варшавы, и спустя пару дней мой шлем находится в частном доме в Олайне", - рассказал Янис.

Встретить водителя, который доставлял груз до границы с Украиной, передаче Bez Tabu не удалось. Журналисты решили оставить записку в надежде, что водитель среагирует и свяжется, чтобы объяснить свой поступок.

И оставленная записка сработала - с Bez Tabu связался водитель, который признался, что не передал украинцам часть вещей, в том числе и шлем Яниса. Еще водитель добавил, что очень сожалеет о своих действиях и уже дал пояснения обществу Tavi draugi, которое собирает пожертвования для Украины.

"Ну да, ну, водитель признался в том, что, так скажем, "поскользнулся". Так это можно назвать. Человек без каких-либо мотивов просто увидел ценные вещи и к сожалению не удержался и взял эти вещи. Соответственно - дальше хотел использовать для своих целей. Скажем так, поскользнулся", - отметил Улвис Новикс, руководитель общества Tavi draugi.

Водителю общество даст второй шанс, сообщает передача.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: