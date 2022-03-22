Вт, 22.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

За публичное использование символов российской армии в войне - административная ответственность

Российский танк с символом Z в Украине ФОТО: Reuters/ScanPix

Юридическая комиссия Сейма во вторник, 22 марта, поддержала поправки, предусматривающие административное наказание за публичное использование символов вооруженных сил России в войне против Украины, сообщает агентство LETA.

Сначала поправки подали депутаты Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис, Улдис Аугулис, Эдгар Таварс, Дидзис Шмитс, Арманд Краузе, Янина Ялинска, Гундар Даудзе, Янис Вуцанс, Марис Кучинскис и Раймонд Бергманис.

Они предлагали установить за использование символов и уголовную ответственность. Однако затем депутаты свое предложение отозвали, и комиссия решила голосовать по уточненному предложению, предусматривающему административную ответственность за публичное использование символов России в войне против Украины.

Несмотря на то, что конкретные символы перечислены не были, Валайнис ранее пояснил, что речь идет о запрете таких используемых вооруженными силами РФ символов, как Z и V. Политик отметил, что поправки станут ясным сигналом к тому, что их использование недопустимо.

За предложение проголосовали восемь депутатов, в свою очередь четверо не голосовали.

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