День 28-й ⟩ Украина сегодня: Мариуполь в блокаде. В Чернобыле уничтожена лаборатория. Киев подвергся обстрелам
Война в Украине продолжается 28-ой день. Российские военные уничтожили в Чернобыле новейшую лабораторию. Россия может применить ядерное орудие, если столкнется с "экзистенциальной угрозой". Мариуполь в блокаде. Киев вновь подвергся обстрелам. "Украина сегодня" - RUS TVNET продолжает рассказывать о главном в режиме онлайн.
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