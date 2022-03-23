Война в Украине продолжается 28-ой день. Российские военные уничтожили в Чернобыле новейшую лабораторию. Россия может применить ядерное орудие, если столкнется с "экзистенциальной угрозой". Мариуполь в блокаде. Киев вновь подвергся обстрелам. "Украина сегодня" - RUS TVNET продолжает рассказывать о главном в режиме онлайн.