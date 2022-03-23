Кучинскис: Часть жителей Латгале нелояльны к государству

Он подчеркивает, что ситуация в Латгалии находится на постоянном контроле, и Служба государственной безопасности (СГБ) информирует комиссию о том, что там происходит, а также о возможных сценариях развития ситуации.

"То, что проявляется публично - это одно, но там у части общества не очень лояльное к государству внутреннее настроение", - говорит Кучинскис.

Главная причина нелояльности - длительное пребывание людей в российском информационном пространстве, что помешало им стать патриотами Латвии.

Кучинскис согласен, что с отключением легального доступа к российским телеканалам этим людям нужен другой контент. "Конечно, только новости не могут сразу привлечь большую аудиторию, и нам нужно больше думать об интересных, в том числе и развлекательных программах. Именно так происходило на Украине", - говорит Кучинскис.

В Латвии многие до сих пор пользуются незаконно купленными спутниковыми тарелками, сложно бороться и с нелегальным контентом в интернете.

"Понятно, что вместо этих закрытых российских каналов должна быть предоставлена альтернатива. Поэтому сейчас идет дискуссия о том, как привлечь русскоязычных к латвийскому и зарубежному телеконтенту", - отмечает Кучинскис.

На вопрос, достаточно ли возможностей у латвийских правоохранительных органов для выявления всех публичных сторонников российской агрессии в Украине, Кучинскис ответил, что СГБ пока не просит об увеличении ресурсов. Службы осведомлены о ситуации и адекватно справляются с ней в условиях войны, считает политик, добавляя, что в случае необходимости правоохранительные органы примут достаточно решительные меры против всех проявлений поддержки агрессивной политики России.