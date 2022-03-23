Пентагон: У российской армии проблемы с топливом, одеждой и едой

"Широкомасштабная операция, которую они никогда раньше не проводили, продолжается уже месяц, но они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", - сказал представитель Пентагона.

Он отметил, что эти сложности возникли через неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

У российских солдат проблемы со снабжением, высокоточными боеприпасами, связью и даже теплой одеждой, поэтому они страдают от обморожения.

Пентагон считает, что у российских войск есть проблемы с командованием и управлением, потому что без связи трудно наладить логистику.

"У них проблемы с топливом даже в море. Они беспокоятся о дозаправке своих кораблей", - сказал представитель Пентагона.

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