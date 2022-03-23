Ср, 23.03.2022
Мы согласны с тем, что сейчас не время для торжеств. Мирослав Митрофанов, депутат Рижской думы
Мирослав Митрофанов, депутат Рижской думы

Пентагон: У российской армии проблемы с топливом, одеждой и едой

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Российским войскам в Украине не хватает не только боеприпасов и продовольствия, но даже топлива кораблям в Черном море и теплой одежды для солдат, цитирует заявление представителя Минобороны США "Радио Свобода".

"Широкомасштабная операция, которую они никогда раньше не проводили, продолжается уже месяц, но они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", - сказал представитель Пентагона. 

Он отметил, что эти сложности возникли через неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

У российских солдат проблемы со снабжением, высокоточными боеприпасами, связью и даже теплой одеждой, поэтому они страдают от обморожения.

Пентагон считает, что у российских войск есть проблемы с командованием и управлением, потому что без связи трудно наладить логистику.

"У них проблемы с топливом даже в море. Они беспокоятся о дозаправке своих кораблей", - сказал представитель Пентагона.

Галерея: Война в Украине

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back