Пентагон: У российской армии проблемы с топливом, одеждой и едой

"Широкомасштабная операция, которую они никогда раньше не проводили, продолжается уже месяц, но они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", - сказал представитель Пентагона.
Он отметил, что эти сложности возникли через неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
У российских солдат проблемы со снабжением, высокоточными боеприпасами, связью и даже теплой одеждой, поэтому они страдают от обморожения.
Пентагон считает, что у российских войск есть проблемы с командованием и управлением, потому что без связи трудно наладить логистику.
"У них проблемы с топливом даже в море. Они беспокоятся о дозаправке своих кораблей", - сказал представитель Пентагона.
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