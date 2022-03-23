Выявлено 3630 новых случаев Covid-19. Скончались 13 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших десять человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1058 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2572 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3223 случая.

Всего вчера было сделано 10 062 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 36,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 780 831 жителя Латвии, всего в Латвии умерло 5523 человека.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1007 до 953 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 147 пациентов с коронавирусом, выписаны 163 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 441 человек, из них у 412 среднетяжелое течение заболевания, 29 человек - в тяжелом состоянии.