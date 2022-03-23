Ср, 23.03.2022
В Мариуполь мы приехали в 3:30 утра. Через час началась война. Мстислав Чернов, журналист
Мстислав Чернов, журналист

За сутки восемь пострадавших в ДТП

ДТП на дороге. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

22 марта в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в семи авариях пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Четверо пострадавших были пешеходами.

В течение дня на дорогах задержаны девять пьяных водителей и один водитель после употребления наркотиков.

Составлено 467 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 221 - о превышении скорости.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back