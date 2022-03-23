За сутки восемь пострадавших в ДТП
22 марта в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в семи авариях пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
22 марта в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в семи авариях пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Четверо пострадавших были пешеходами.
Составлено 467 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 221 - о превышении скорости.
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