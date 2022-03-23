Первая ракетка мира Эшли Барти внезапно завершила карьеру

25-летняя Барти занимает первую строчку мирового рейтинга на протяжении 114 недель. Это самый долгий период лидерства со времён господства Серены Уильямс в 2013-2016 годах.

"У меня нет физического рвения, эмоционального желания и всего остального, что требуется для борьбы на высочайшем уровне. Я знаю, что сил вообще нет. Для меня это успех. Я отдала всё, что во мне было, этой прекрасной игре. И я очень рада. Для меня это успех".

Эшли Барти стала второй в истории первой ракеткой мира, завершившей карьеру в этом статусе. Первой была Жюстин Энен, сделавшая это в 2008 году. Тогда ей тоже было 25 лет.

"У меня больше нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне. Я истощена", - приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.

На счету Эшли Барти три победы на турнирах серии "Большого шлема", в том числе победа на Australian Open-2022. Всего она выиграла 15 титулов WTA. За время своей карьеры она одержала 305 побед и потерпела 102 поражения. В текущем сезоне Барти победила во всех 11 матчах.

Австралийка ранее уже завершала карьеру в 2014 году, однако возобновила выступления в 2016-м. После ухода Барти из тенниса первой ракеткой мира станет польская спортсменка Ига Свёнтек.