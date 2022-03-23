Усик получил разрешение уехать из Украины

В феврале в связи с событиями в Украине Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.

Напомним, что мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Исключением являются мужчины, на содержании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей. Таким образом, Усик, у которого трое детей, может безпрепятственно покинуть Украину.

По информации источника, Усик покинет Украину через границу с Польшей и начнёт тренировочный лагерь для повторного боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом.

Их первый поединок состоялся в сентябре 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Ранее 35-летний Усик в беседе с CNN говорил, что возвращение в ринг в настоящий момент не является для него приоритетом. "Моя страна и честь для меня важнее, чем чемпионский титул".

Отметим, ранее стало известно, что бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом из-за событий в Украине. Ломаченко дал понять, что не намерен покидать страну в ближайшее время.