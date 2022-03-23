ВИДЕО ⟩ Пловчиха-трансгендер опередила медалисток Олимпиады-2020

Лия Томас, которая представляла Пенсильванский университет США, на дистанции 500 ярдов (457,2 метра) кролем победила Эмму Вейант и Эрику Салливан - серебряных медалисток летних Олимпийских игр в Токио.

Чем занимательна победа Лии Томас? Она стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Несмотря на историческое достижение, победа спортсменки далеко не у всех вызвала радость. Мнения об участии Томас в женских соревнованиях разделились.

"Эта ненависть никому не нужна. Нам всем на это нужно смотреть как на соревнования и думать о том, как мы можем победить прямо сейчас. Наша главная цель - выиграть национальный титул", - сказала Лексия Кюмо, пловчиха из Университета Вирджинии, чья коллега по команде Эмма Вейант заняла второе место.

Шайлер Байлар, который ранее стал первым трансгендерным пловцом первого дивизиона NCAA, поддержал Лию Томас и пожелал ей стойкости.

"Тот факт, что она здесь находится, несмотря на протесты и свист снаружи, доказывает её выдержку. Она символ того, что каждый из нас может быть тем, кем захочет", - приводит слова Байлар ESPN.

Тем не менее в большинстве случаев мнения об участии Лии Томас в соревнованиях для женщин негативные. Например, президент Американской ассоциации молодых женщин Анабель Ратледж назвала произошедшее дискриминацией женщин.

"Мы не будем стоять в стороне и не позволим изолировать женщин. Мы должны бороться за права женщин", - сказала Ратледж.

С критикой в адрес Лии Томас выступила также медалистка Олимпийских игр 1980 года Шэрон Дэвис, по мнению которой до подобной ситуации не дошло бы, если бы дело касалось мужского вида спорта.

"Очень важно, чтобы у женщин были равные возможности для достижения успехов в спорте. Это не вина Лии, но мы должны найти решение. Она переместилась с 500-го места в рейтинге на первое место. Это несправедливо", - заявила британка.

Томас, будучи мужчиной по имени Уилл Томас, в последний раз на официальных соревнованиях выступал в ноябре 2019 года. Его наивысшей позицией в рейтинге NCAA было 462-е место, а в настоящий момент Лия Томас занимает первое место в конкуренции среди женщин.