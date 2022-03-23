Один за всех и все за одного: НАТО напоминает про коллективный ответ

"На это можно ответить по-разному. Однако в документах НАТО мы ясно дали понять, что кибербезопасность - это вопрос Североатлантического союза, вопрос, в решении которого НАТО готова объединить усилия для повышения устойчивости, укрепления обороны и, при необходимости, использования соответствующие инструменты для реагирования", - сказал Салливан.

Он отрицает, что США пытаются добиться смены руководства России, хотя и оказывают давление на Кремль санкциями.

"На наш взгляд, то, что произойдет с российской политической системой, будет решаться внутри самой России", - утверждает Джейк Салливан.

"Что мы можем сделать, так это приложить усилия в трех ключевых областях. Именно это мы и делаем: помогаем украинцам защищаться, укрепляем НАТО и заставляем Москву чувствовать последствия", - обрисовал ситуацию советник по национальной безопасности.