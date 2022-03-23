Ср, 23.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Один за всех и все за одного: НАТО напоминает про коллективный ответ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. ФОТО: Jonathan Ernst

НАТО не исключает возможности коллективного ответа в случае кибератаки на члена альянса, заявил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена, добавив, что существует несколько способов ответа.

"На это можно ответить по-разному. Однако в документах НАТО мы ясно дали понять, что кибербезопасность - это вопрос Североатлантического союза, вопрос, в решении которого НАТО готова объединить усилия для повышения устойчивости, укрепления обороны и, при необходимости, использования соответствующие инструменты для реагирования", - сказал Салливан.

Он отрицает, что США пытаются добиться смены руководства России, хотя и оказывают давление на Кремль санкциями.

"На наш взгляд, то, что произойдет с российской политической системой, будет решаться внутри самой России", - утверждает Джейк Салливан.

"Что мы можем сделать, так это приложить усилия в трех ключевых областях. Именно это мы и делаем: помогаем украинцам защищаться, укрепляем НАТО и заставляем Москву чувствовать последствия", - обрисовал ситуацию советник по национальной безопасности.

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