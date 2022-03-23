Ср, 23.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Кто вам платит? ⟩ Взрывоопасный Даугавпилс? Говорим о влиянии "ящика"

Акция в поддержку Украины в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В латгальском издании вышла статья с заголовком "В Лудзе ждут российские войска", главный редактор независимого даугавпилсского издания "Чайка" Инна Плавока обратилась к политиками с вопросом - готовы ли они к латвийцам, с хлебом-солью встречающим танки? Разногласия из-за флага Украины у музыкальной школы в Даугавпилсе прогремели на всю Латвию. В эфире "Кто вам платит?" стараемся разобраться, какие настроения преобладают в той части Латвии, которая наиболее близко расположена к большому, непредсказуемому соседу, и заодно обсуждаем, как работает пропаганда на ТВ.

Гости эфира:

  • Андрис Пикаревскис - житель Даугавпилса;
  • Иван Вагель - даугавпилчанин;
  • Фарида Курбангалеева - экс-ведущая российского федерального канала, позже журналист "Настоящего времени".

Говорим о новостях из Даугавпилса, "добравшихся до столицы" - что именно случилось с заменой флага у музыкальной школы, кто выходит на улицы города в поддержку Украины, кто против, о чем больше всего переживают в регионе, ждут ли спасения в лице Владимира Путина и что хотят услышать от президента Латвии Эгила Левитса, который в апреле должен посетить Латгале? Какую роль играют СМИ в регионе? Что смотрят и читают местные жители? С особым гостем эфира - Фаридой Курбангалиевой, экс-ведущей российского федерального канала - обсуждаем воздействие медиа и то, как работает пропаганда на ТВ.

Встречаемся в 18:00!

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