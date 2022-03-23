Кто вам платит? ⟩ Взрывоопасный Даугавпилс? Говорим о влиянии "ящика"

Говорим о новостях из Даугавпилса, "добравшихся до столицы" - что именно случилось с заменой флага у музыкальной школы, кто выходит на улицы города в поддержку Украины, кто против, о чем больше всего переживают в регионе, ждут ли спасения в лице Владимира Путина и что хотят услышать от президента Латвии Эгила Левитса, который в апреле должен посетить Латгале? Какую роль играют СМИ в регионе? Что смотрят и читают местные жители? С особым гостем эфира - Фаридой Курбангалиевой, экс-ведущей российского федерального канала - обсуждаем воздействие медиа и то, как работает пропаганда на ТВ.