Кто вам платит? ⟩ Взрывоопасный Даугавпилс? Говорим о влиянии "ящика"
В латгальском издании вышла статья с заголовком "В Лудзе ждут российские войска", главный редактор независимого даугавпилсского издания "Чайка" Инна Плавока обратилась к политиками с вопросом - готовы ли они к латвийцам, с хлебом-солью встречающим танки? Разногласия из-за флага Украины у музыкальной школы в Даугавпилсе прогремели на всю Латвию. В эфире "Кто вам платит?" стараемся разобраться, какие настроения преобладают в той части Латвии, которая наиболее близко расположена к большому, непредсказуемому соседу, и заодно обсуждаем, как работает пропаганда на ТВ.