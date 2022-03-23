Конец путинской стабильности. Что происходит с российской экономикой

Люди в последние недели скупали технику, товары для ремонта, мебель и одежду в магазинах, которые заявили об уходе из России или приостановке работы. Очереди были замечены, например, в Ikea или Uniqlo, а также у банкоматов - россияне лихорадочно пытались снять со счетов оставшуюся валюту.

Закрытые магазины и рестораны международных брендов - это не только символ кризиса и удар по потреблению. Эффект может оказаться намного глубже: могут быть разорваны цепочки поставок, пострадают российские компании, работавшие с западными, а экономика потеряет тысячи рабочих мест.

Русская служба Би-би-си собрала главные вопросы про бушующий в России кризис и основные прогнозы о том, как он будет развиваться.

Насколько кризис может быть глубоким?

"Сейчас мы видим, что экономика в ступоре. Мы в такой ситуации, чем-то похожей на начало пандемии, когда произошло нарушение внешнеторговых отношений, нарушение определенных логистических цепочек, и у нас есть огромная неопределенность относительно развития ситуации", - так описывает происходящее главный экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец.

По ее словам, пока прогнозы делать сложно, так как неясно, будет ли какая-то разморозка внешнеполитических отношений или они сохранятся в нынешнем виде.

Для Донец ясно одно: рецессия, то есть сокращение экономики, в этом году неизбежна.

"Пока мы ее осторожно оцениваем в широком диапазоне от 6 до 10% спада в этом году, при этом понимая, что есть возможности получить и позитивный, и негативный сюрприз к этому диапазону в зависимости от геополитической ситуации", - объясняет она.

Закрытый магазин ФОТО: Getty Images

По словам Донец, спад будет похож одновременно на кризис 1998-го и 2014-2015 годов. "К сожалению, взяв от обоих худшее", - добавляет она. Рецессия может оказаться такой же глубокой, как в 1998 году, а восстановление после нее таким же медленным, как после кризиса 2014-2015 годов.

Примерно такие же прогнозы делают и другие экономисты, каждый раз оговариваясь, что ситуация нестабильна, а прогнозы могут быть пересмотрены. В британской аналитической компании Capital Economics прогнозировали после введения эмбарго на поставки энергоресурсов в США и Великобританию, что российская экономика упадет на 12%. Но отмечают, что падение может быть намного сильнее.

Банк Barclays считает, что в этом году экономика России сократится на 12,5%, а в следующем - на 3,5%. В банке считают, что санкции, введенные против России, сохранятся надолго. Goldman Sachs ожидает спада в 10%, пишет Блумберг.