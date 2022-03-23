Министр внутренних дел: ВНЖ для россиян в исключительных случаях

Исключения составят некоторые случаи, такие как воссоединение семьи, гуманитарные соображения в связи с репрессиями режима, указала Голубева.

Заявление Голубевой последовало за словами премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что сейчас самое время пересмотреть выдачу ВНЖ гражданам России.

Он сказал, что в настоящее время таких разрешений выдается относительно немного, но теперь, возможно, целесообразно выдавать их только в исключительных случаях, связанных с гуманитарными соображениями.

Временный вид на жительство – это документ, который дает право иностранцу проживать в Латвии в течение определенного периода времени. С 2012 года вид на жительство выдается в формате удостоверения личности, поэтому перед получением вида на жительство необходимо сдать биометрические данные. Вид на жительство требуется, если вы хотите находиться в Латвии более 90 дней в течение шестимесячного периода, считая с первого дня въезда.