Видео ⟩ Минкульт внес в черный список экс-солиста "Руки Вверх!", а его в "Лужниках" не было. Почему?

Напомним, 18 марта в "Лужниках" прошел концерт-митинг в честь "восьмой годовщины присоединения Крыма". Кроме мэра Москвы Собянина и президента РФ Путина, на нем выступали Полина Гагарина, Олег Газманов, Наталья Подольская, Владимир Машков и другие артисты.

Всех участников этого мероприятия, которые поддерживают военную агрессию России на территории Украины, министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил включить в список невъездных в Латвию.

Стоит заметить, что полной версии концерта в "Лужниках" в публичном доступе нет. Даже трансляция осуществлялась в урезанном виде. Убедиться в том, что абсолютно все артисты, заявленные в афише, выступали там, невозможно.

Rus.LSM обратил особое внимание на два имени из этого списка Минкульта - Сергея Жукова и Алексея Потехина. Некогда они вместе били в составе дуэта "Руки Вверх!", но он распался в 2006 году. Алексей давно выступает под другим названием. Если верить фото, которое доступно в Сети, то в "Лужниках" был только Сергей Жуков. По информации Rus.LSM, Алексея Потехина на концерте не было. Это подтвердил концертный директор музыканта Анатолий Бобарыкин - бренд "Руки Вверх!" остается у Жукова. Именно он выступает под этим названием.

Согласно сюжету Rus.LSM, министр культуры Наурис Пунтулис твердо уверен - все названные артисты заслужили попасть в список невъездных. Что касается артиста, который не был на концерте, но попал в список, Пунтулис отметил: "Точнее будет решать Министерство иностранных дел - кого включать, кого нет".

Позже от Минкульта последовало и дополнение, что распад дуэта никак не влияет на запрет и бывшие участники могут в будущем использовать название для своей дальнейшей деятельности.

Напомним, включить лицо в черный список в Латвии могут в МВД и в МИД, но не в Министерстве культуры. В каждом случае обжаловать это решение можно через суды разных инстанций. Но если МИД признает лицо персоной нон грата, то тогда оспорить данное решение невозможно.

В МИД отметили, что список Пунтулиса обязательно рассмотрят, как и все остальные заявления, которые сюда поступают. Черный список артистов уже готовится, а потому дополнения от Министерства культуры, безусловно, его пополнят.

Ранее в черный список были внесены такие российские артисты, как Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, а также Владимир Жириновский.

Журналист телеканала "Дождь" Денис Катаев в интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы" отметил, что у артистов, которые поддержали политику Владимира Путина и военные действия на территории Украины, нет будущего. В свою очередь, латвийская певица и музыкант Катрина Гупало указала в свежем интервью онлайн-журналу KLIK на то, что таким артистам остается играть только в "бункере у Путина", в который сейчас превращается Россия.

Видео: Сюжет Rus.LSM