Психиатр: украинским детям нужна поддержка в процессе обучения государственному языку

Специалист указал, что в идеале украинские дети должны продолжать обучение на том языке, на котором они раньше учились, но в Латвии есть только одна украинская школа, где могут учиться не все. По его мнению, в условиях наплыва военных беженцев продолжение обучения на государственном языке является решением проблемы, ведь понятно, что дети должны продолжать изучение предмета.

"Школа - это не просто место, где ребенок учится, изучает предмет - там есть еще и социализация, и взаимная поддержка. Правильно, что дети, которые переезжают в другую страну, как можно раньше включаются в процесс обучения, но понятно, что им потребуется поддержка", - сказал Безбородов.

Психиатр подчеркнул, что чем раньше ребенок возобновит жизнь, напоминающую нормальную, тем лучше для его развития, психического здоровья и способности справляться с эмоциями, перерабатывать травматический опыт, полученный на войне.

"Вопрос в том, как нам организовать поддержку, чтобы жизнь ребенка могла вернуться в нормальное русло. Вопрос к системе образования, просто бросающей детей в обучение на латышском языке, сложный и требует решения. Некоторые из беженцев русскоязычные, и в Латвии в этом плане есть ресурс, который нужно использовать", - сказал эксперт.

Как уже сообщалось, приехавшие в Латвию из охваченной войной Украины смогут учиться в латышских школах на государственном языке или в украинской школе на украинском и латышском языках.

Депутат Сейма Ритварс Янсонс заявил, что, обучаясь на латышском языке, дети смогут лучше интегрироваться в латвийское общество, так как ясно, что война в Украине не закончится за неделю и дети и их родители останутся в Латвии надолго.

В то же время предоставление образования на латышском языке облегчило бы предложенный коалицией переход к обучению на латышском языке в школах меньшинств, который планируется осуществить в течение шести лет. Соответственно, если бы украинские дети начали учить латышский язык и интегрироваться в латышское общество, то, по его мнению, эта интеграция произошла бы гораздо раньше.

Планируется, что в дальнейшем вопрос об обучении на латышском и украинском языках будет рассмотрен на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, а затем на заседаниях коалиции.