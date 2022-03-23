Ср, 23.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Польша высылает российских дипломатов. Их обвиняют в шпионаже

Флаги Польши и ЕС. ФОТО: Kenzo Tribouillard

Дипломаты высланы с формулировкой "деятельность, несовместимая с Венской конвенцией о дипломатических сношениях". По мнению польских спецслужб, они занимались шпионажем, сообщает "Медуза".

Агентство внутренней безопасности Польши потребовало от МВД выслать из страны 45 российских дипломатов.

"Агентство внутренней безопасности подготовило список 45 идентифицированных лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в Министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие", - сообщил представитель польской спецслужбы.

Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши. Стоит отметить, что в Польше работает более 50 дипломатов.

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