Польша высылает российских дипломатов. Их обвиняют в шпионаже

"Агентство внутренней безопасности подготовило список 45 идентифицированных лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в Министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие", - сообщил представитель польской спецслужбы.