Самоуправления: Украинским детям няни вместо детских садов

На внеочередном собрании руководители самоуправлений Рижского региона обменялись примерами передовой практики и обсудили дальнейшие действия для более эффективного приема граждан Украины.

В настоящее время в самоуправлениях Рижского региона размещено более 1200 украинских военных беженцев, при этом в Риге зарегистрировано более 7000. Реальное число этих людей, предположительно, намного больше.

В настоящее время в Риге приходится в среднем один беженец на 96 столичных жителей, в то время как в других самоуправлениях столичной агломерации один беженец - на 166 жителей. В общество Rīgas Metropole объединены самоуправления Риги, Адажи, Кекавы, Марупе, Олайне, Ропажи, Саласпилса, Саулкрасты и Сигулды.

Количество принятых детей, зарегистрированных в этих муниципалитетах, превышает 1700 человек, а это означает, что одной из самых больших проблем, вставших перед самоуправлениями, является устройство детей в дошкольные учреждения и школы.

По словам сопредседателя Rīgas Metropole, председателя Адажской краевой думы Мариса Спринджукса (Объединение регионов Латвии), Рига и прилегающие к ней самоуправления столкнулись с ограниченностью жилищного фонда и уже сейчас не располагают свободными местами в дошкольных учреждениях, а число учащихся в классах достигает тридцати, а иногда и более. Следовательно, обеспечение образования является в настоящее время одной из наиболее сложных задач в регионе, поэтому для ее решения следует искать другие пути.

"На собрании прозвучало рациональное предложение решить проблему нехватки мест в детских садах за счет привлечения нянь, одновременно предоставив возможность трудоустройства украинским женщинам, а также решив проблему языка общения в дошкольных учреждениях", - сказал Спринджукс.

В настоящее время во всех муниципалитетах активно работают комиссии гражданской обороны, занимающиеся размещением беженцев, и социальные службы, которые предоставляют консультации по вопросам доступной муниципальной социальной помощи, пособий, жилищной поддержки, трудоустройства, медицинской помощи, образования детей, освоения разговорной речи и психологической помощи, а также необходимую информацию о получении виз и видов на жительство.

В Риге и Сигулде открыты информационные центры по поддержке жителей Украины.