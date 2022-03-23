Ср, 23.03.2022
Не можем придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального
Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального

МИД России: Москва и Киев обменялись пленными. Украина это отрицает

Российские солдаты попали в плен к украинцам ФОТО: @ukrainenewstop

Россия и Украина провели два раунда по обмену пленными. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Украинская сторона опровергает это сообщение.

"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов (Украины). Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа РФ.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в свою очередь сказала, что утверждения российских властей не соответствуют действительности, сообщает Русская служба BBC.

"По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили", - заявила она.

При этом 17 марта, в Офисе президента Украины рассказали, что прошел обмен военнопленными. Девять российских солдат-срочников 2002-2003 годов рождения обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

С российской стороны эту новость подтвердила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Сам мэр говорил, что обмен прошел со второго раза на линии разграничения в Васильевском районе Запорожской области, сообщает "Медуза".

  • По данным украинских властей, у них в плену находятся 562 россиянина.
  • Российская сторона заявила о более чем 500 украинцах, захваченных в плен.

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