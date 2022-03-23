Ср, 23.03.2022
Не можем придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального
Мария Певчих, соратница оппозиционного политика Алексея Навального

За время войны в Украине: 27 просьб о предоставлении убежища

Иллюстративное фото ФОТО: PETER LAZAR /AFP/scanpix

С момента вторжения России на Украину 27 граждан России и Белоруссии подали просьбы о предоставлении убежища в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Просители убежища в своих заявлениях в основном указывают, что им угрожает опасность из-за политических убеждений в своей стране.

С 24 февраля по 23 марта в управление поступило 13 заявлений о предоставлении убежища от граждан России и 14 заявлений от граждан Белоруссии. Заявления в настоящее время находятся на рассмотрении.

При рассмотрении решений УДГМ имеет право предоставить статус беженца или альтернативный статус просителям убежища. В случае отрицательного решения оно может быть обжаловано в суде.

За последние годы Латвия предоставила убежище нескольким десяткам граждан России и Белоруссии.

Как уже сообщалась, министр внутренних дел Мария Голубева поручила подготовить поправки к нормативным актам, чтобы прекратить выдачу новых видов на жительство (ВНЖ) и оставить только исключительные случаи, например гуманитарные соображения в связи с репрессиями режима.

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