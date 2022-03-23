Россия подаст заявку на проведение футбольных Евро-2028 и 2032

"Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Когда подадим заявку? Ну, это у исполнительного органа надо уточнять", - передаёт слова Анохина "Чемпионат".

В данный момент на проведение Евро-2028 претендуют сразу семь стран, среди которых Турция, Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка), Великобритания и Ирландия (совместная заявка).

Страны, которые примут чемпионаты Европы 2028 и 2032 годов, будут определены в сентябре 2023 года. Следующий чемпионат Европы по футболу пройдёт в 2024 году в Германии.

Напомним, в конце февраля УЕФА совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) отстранили российские национальные и клубные команды от участия в международных соревнованиях из-за событий в Украине.

Также ФИФА вынесла бессрочный запрет до дальнейшего уведомления на проведение на территории России международных матчей под своей эгидой.