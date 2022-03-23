Видео ⟩ Театр им. Чехова приглашает на спектакль о "безумии, в котором мы находимся" - "Момо!!!"
Рижский русский театр имени Михаила Чехова зовет зрителей на абсурдно-комическую трагедию в двух действиях "Момо!!!" режиссера Интарса Решетинcа.
Рижский русский театр имени Михаила Чехова зовет зрителей на абсурдно-комическую трагедию в двух действиях "Момо!!!" режиссера Интарса Решетинcа.
Пьеса "Момо" была создана и поставлена в 2015 году, и французский драматург Себастьян Тьери, будучи профессиональным актером, сам сыграл одну из ролей. Некоторые его творческие ходы критики сравнивают с приемами Ф. Кафки и С. Беккета, при этом отмечая остроумно выписанные диалоги.
Как это часто бывает с умными историями о человеческих отношениях, пьеса органично сочетает в себе смешное и серьезное. Начинается все банальной истории о супружеской паре, которая совершает покупки в супермаркете. Внезапно в тележке мужа оказывается нечто неожиданное...
Режиссер Интарс Решетинс о пьесе:
"Абсурд - жанр, который очень точно характеризует это время, поэтому полная абсурда трагикомедия Себастьяна Тьери с тем кодом, который в ней содержится, на мой взгляд, отлично подходит для разговора с сегодняшним зрителем. Мы живем в очень странное время; думаю, даже не будет преувеличением назвать его историческим моментом, когда на фоне развития науки и медицины миром вокруг нас правят смятение, хаос, неизвестность, дезинформация, страх, смерть, не говоря уже о загрязнении окружающей среды и глобальном потеплении. Все циклично, все вроде бы когда-то уже было – может быть, в других проявлениях, но было. Как жить дальше? Куда мы движемся как цивилизация? Это вопросы, которые занимают ум, вопросы, которые затрагивают каждого! Куда привел прогресс цивилизации? Разве мы не потеряли человечность из-за стремительного ритма жизни? Каждый из нас так сосредоточен на себе, своей карьере, достижениях, уровне комфорта в жизни, своих потребностях, на самом деле не умея ни слышать, ни видеть, ни чувствовать, ни разговаривать с другими. Этот спектакль словно крик на уровне ощущений – о том безумии, в котором мы находимся и к которому все вместе движемся! Абсурдно-трагикомический крик в 2-х действиях!"
Программа ближайших спектаклей здесь.
Видео: реклама спектакля "Момо!!!"
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