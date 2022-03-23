Видео ⟩ Театр им. Чехова приглашает на спектакль о "безумии, в котором мы находимся" - "Момо!!!"

"Абсурд - жанр, который очень точно характеризует это время, поэтому полная абсурда трагикомедия Себастьяна Тьери с тем кодом, который в ней содержится, на мой взгляд, отлично подходит для разговора с сегодняшним зрителем. Мы живем в очень странное время; думаю, даже не будет преувеличением назвать его историческим моментом, когда на фоне развития науки и медицины миром вокруг нас правят смятение, хаос, неизвестность, дезинформация, страх, смерть, не говоря уже о загрязнении окружающей среды и глобальном потеплении. Все циклично, все вроде бы когда-то уже было – может быть, в других проявлениях, но было. Как жить дальше? Куда мы движемся как цивилизация? Это вопросы, которые занимают ум, вопросы, которые затрагивают каждого! Куда привел прогресс цивилизации? Разве мы не потеряли человечность из-за стремительного ритма жизни? Каждый из нас так сосредоточен на себе, своей карьере, достижениях, уровне комфорта в жизни, своих потребностях, на самом деле не умея ни слышать, ни видеть, ни чувствовать, ни разговаривать с другими. Этот спектакль словно крик на уровне ощущений – о том безумии, в котором мы находимся и к которому все вместе движемся! Абсурдно-трагикомический крик в 2-х действиях!"