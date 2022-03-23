Удар "Кинжалом" по Западной Украине: странности и нестыковки

"Вторая фаза военной операции началась. Россия впервые применила "Кинжалы" и начала уничтожать целые бригады ВСУ, теперь боевые действия будут жёстче", - так отреагировали на сообщение минобороны прокремлевские паблики.

Но некоторые пользователи заметили нестыковки между заявлением российских военных и выложенной ими видеозаписью.

"Мне одно интересно - на видео есть снег, но у нас здесь нет снега", - пишет житель Ивано-Франковской области.

А жители окрестных сел, где находится якобы подвергшийся российской атаке арсенал, никаких мощных взрывов в те дни не слышали. "Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно", сообщили изданию "Украинская правда" люди из села Делятин.

Непонятно и то, как удалось снять видео атаки на склад, расположенный в 350 километрах от границы с Беларусью, где мог бы находиться ближайший российский пункт управления беспилотником. Технические характеристики даже самых передовых российских разработок - БПЛА "Орион" и "Орлан-10" - не позволяют передавать информацию в режиме реального времени на таком расстоянии.

Зато местность из видео минобороны узнали жители Харьковской области - об этом они писали в соцсетях.

Ферма или большой курятник

Во вторник вечером издание The War Zone получило спутниковые снимки, сделанные американской компанией Planet Labs, которые подтверждают - на видео министерства обороны России показан удар не по крупному складу на западе Украины, а по ферме или большому курятнику на юго-востоке Харьковской области.

Снимки были сделаны 12 марта 2022 года, за неделю до публикации видео и распространения информации о применении "Кинжала". К тому времени ферма уже была частично уничтожена.

"Маловероятно, что на видео показано применение ракеты "Кинжал". Мы не можем ответить на вопрос - использовалась ли она вообще. Возможно, где-то и была другая цель, но на видео не она", - пишет The War Zone.

Об ударах "Кинжалами" по Харьковской области российское минобороны ничего не сообщало.

"Тип ракеты будет еще установлен"

Нетипичной выглядит и реакция украинского министерства обороны. Обычно во время боевых действий военные крайне неохотно и осторожно сообщают о собственных потерях, но на этот раз представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сразу же заявил - российская ракета попала в цель.

"Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушения. Есть детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", - сказал Игнат.

"Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", - добавил он.