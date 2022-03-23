"Мы думали - учения". Альберт Сахибгареев - российский контрактник, который дезертировал с войны в Украине

Солдата начали искать только спустя сутки. Мать контрактника Галина Сахибгареева в разговоре с "Медузой" вспоминает, что ей позвонили из части со словами, что Альберт ушел за сигаретами и не вернулся. Ее попросили позвонить сыну и попросить его явиться в часть.

Сразу после этого Галина созвонилась с Альбертом: "Он сказал, что все хорошо. Я сказала, что выйду с работы и перезвоню. Выхожу вечером, а телефон недоступен".

Утром Галина позвонила в часть сама. Этот диалог она вспоминает так.

- Ну как, появился? - спросила мать.

- Нет, не пришел.

- Как он ушел, по какой причине, с вещами? Без?

На эти вопросы в части ответить не смогли.

- Ищете? Почему не искали?

- Он, наверное, с местными алкашами ходит. Да придет он, у нас свободное передвижение!

- А я вообще-то сына-алкаша не вырастила!

После этого Галина связалась с правозащитниками из "Комитета солдатских матерей", а те помогли выйти на связь с воинской части в Нижнем Новгороде. "Они говорят: "А что, он разве потерялся? А мы даже не знали!"" - рассказывает Сахибгареева.

Разрушения в войне в Украине ФОТО: ATEF SAFADI

8 марта Сахибгареев наконец добрался до Уфы. С того дня Альберт скрывался на съемной квартире. Только 20 марта он решился отправиться в городскую клиническую больницу № 13 в Уфе, чтобы снять побои, нанесенные в части. Там ему диагностировали закрытый срастающийся перелом в кисти и наложили гипс (медицинское заключение есть в распоряжении редакции).

"Медуза" ознакомилась и с рапортом на увольнение по собственному желанию, который составил Сахибгареев. В нем Сахибгареев объясняет, что "был вынужден покинуть расположение воинской части, так как опасался за свою жизнь и здоровье и не желал продолжить участие в боевых действиях на территории Украины, так как это противоречит его убеждениям":

"24 февраля 2022 года военнослужащие войсковой части 30683, в том числе и я, приняли непосредственное участие в военной спецоперации на территории Украины. Ранее о начале спецоперации, ее целях мы как-либо уведомлены не были… Считаю, что дальнейшее прохождение службы в условиях дедовщины, применения в отношении меня физической силы, обязывания участвовать в военных спецоперациях в противоречие моим убеждениям, невозможно".

Также Сахибгареев вместе со своим адвокатом Алмазом Набиевым собирается подать в полицию заявление на старшего прапорщика Владислава Тихонова, который сломал ему руку.

Защитник, в свою очередь, считает, что ареста Сахибгарееву не избежать - даже если он докажет, что в бригаде была дедовщина: "Исходя из практики, если мы обращаемся в военную прокуратуру, они возбуждают уголовное дело в отношении заявителя [покинувшего часть]. Его, скорее всего, арестуют и отправят в СИЗО".

По статье 337 Уголовного кодекса РФ, за "самовольное оставление военной части на непродолжительное время» предусмотрен арест на срок до шести месяцев; если же самоволка продолжалась до месяца - вплоть до трех лет лишения свободы. Если военнослужащий не появился в части в течение месяца, его могут лишить свободы на срок до пяти лет. За дезертирство (статья 338 УК) - то есть "самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы" - предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет.

Из воинской части, в которой служил Сахибгареев, уже позвонили его матери - и передали, чтобы тот приехал в Нижний Новгород, где его уволят. Сам солдат не собирается возвращаться в часть: он больше не хочет служить в российской армии и собирается расторгнуть контракт.

"Мне сын говорит, о чем с товарищами там общался: "Неизвестно, чья пуля еще попадет, когда в бой пойдем. Там не то что война с Украиной, там и между собой, мама, они дерутся", - вспоминает его мать Галина. - Даже если не расторгнет, я его сама расторгну! Мне гроб домой не надо!"

"Медуза" связалась с лейтенантом Дмитрием Глуховым - непосредственным начальником Сахибгареева, отвечающим за склад, который тот охранял, - но, услышав вопрос, тот бросил трубку. "Медуза" также отправила официальный запрос в Минобороны РФ, но на момент публикации этого текста не получила ответа.

В войсковой части на звонки "Медузы" не ответили. Также "Медуза" позвонила по номеру, который ранее использовался в качестве контактного в объявлениях о наборе контрактников в эту часть. Там заявили: "Корреспондент "Медузы"? И вам не стыдно звонить? До свидания" - и бросили трубку.