Ср, 23.03.2022
В Мариуполь мы приехали в 3:30 утра. Через час началась война. Мстислав Чернов, журналист
Мстислав Чернов, журналист

Россия обвинила Украину в обстреле области в РФ

ФОТО: Pexels

В Белгородской области России заявили, что в их регион прилетел снаряд с территории Украины, передает "Би-би-си Русская служба".

Власти области ввели режим чрезвычайной ситуации в двух селах - Журавлевке и Нехотеевке.

"Был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", - указал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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