Россия обвинила Украину в обстреле области в РФ

Власти области ввели режим чрезвычайной ситуации в двух селах - Журавлевке и Нехотеевке.

"Был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", - указал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.