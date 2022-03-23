Россия обвинила Украину в обстреле области в РФ
В Белгородской области России заявили, что в их регион прилетел снаряд с территории Украины, передает "Би-би-си Русская служба".
В Белгородской области России заявили, что в их регион прилетел снаряд с территории Украины, передает "Би-би-си Русская служба".
Власти области ввели режим чрезвычайной ситуации в двух селах - Журавлевке и Нехотеевке.
"Был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", - указал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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