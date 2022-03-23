Ср, 23.03.2022
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Мстислав Чернов, журналист

Столтенберг: НАТО усилит свое присутствие на восточном фланге

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. ФОТО: AFP/SCANPIX

Учитывая вторжение России в Украину, лидеры НАТО в четверг на внеочередном саммите договорятся о значительном увеличении сил на восточном фланге альянса, в том числе размещая четыре новых боевых группы, в среду сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что лидеры договорятся укрепить позиции НАТО на всех территориях, значительно повысив силы в восточной части альянса на земле, в воздухе и море. Первым шагом будет размещение четырех новых боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - сообщил журналистам Столтенберг.

У НАТО уже есть боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

"Это означает, что у нас будут восемь международных боевых групп НАТО по всему восточному флангу: от Балтийского до Черного моря", - сказал Столтенберг.

"Мы сталкиваемся с новой реальностью для нашей безопасности, поэтому мы должны пересмотреть наше воздержание и защиту на более длительный срок", - указал Столтенберг.

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