Ср, 23.03.2022
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  • Известная латвийская порнозвезда Владлена Пушкаша из Добеле вышла замуж

Видео ⟩ Известная латвийская порнозвезда Владлена Пушкаша из Добеле вышла замуж

ФОТО: tiktok.com/@vlada.puskasa

Латвийская порнозвезда Владлена Пушкаша (известная, как Jessi Empera) из Добеле, получившая "Оскар" индустрии для взрослых, вышла замуж.

О счастливом событии она рассказала в своем Tik Tok, поделившись видео из ЗАГСа, на котором было видно, как пара обменивается кольцами, а затем танцует первый вальс.

Известно, что свадьба состоялась в Латвии, поскольку можно увидеть, как пара прикрепляет "любовный замок" на мосту Бастейкалнс.

В 2016 году журнал Privātā Dzīve сообщил, что Владлена родилась и выросла в Добеле, а учиться уехала в Ригу. Она приняла участие в фотосессии, в которой фотограф предложил сняться обнаженной, после чего последовало предложение принять участие в производстве порнографии.

После долгих уговоров Владлена согласилась на карьеру порноактрисы, так как хотела зарабатывать, хотя прекрасно понимала, что ее ждет в этой профессии.

Род своих занятий девушка сначала скрывала от семьи. Мать, желая узнать, как ее дочь зарабатывает настолько хорошо, будучи студенткой, наняла частного детектива, который в течение дня выяснил правду. Мать перестала общаться с дочерью. Сейчас отношения в семье наладились.

@vlada.puskasa

♬ Perfect - Ed Sheeran
@vlada.puskasa

♬ A Thousand Years - christina perri
@vlada.puskasa #свадьба #прикол #сестрамоя ♬ оригинальный звук - Vladlena Puškaša

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