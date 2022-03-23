Видео ⟩ Известная латвийская порнозвезда Владлена Пушкаша из Добеле вышла замуж
Латвийская порнозвезда Владлена Пушкаша (известная, как Jessi Empera) из Добеле, получившая "Оскар" индустрии для взрослых, вышла замуж.
Латвийская порнозвезда Владлена Пушкаша (известная, как Jessi Empera) из Добеле, получившая "Оскар" индустрии для взрослых, вышла замуж.
О счастливом событии она рассказала в своем Tik Tok, поделившись видео из ЗАГСа, на котором было видно, как пара обменивается кольцами, а затем танцует первый вальс.
Известно, что свадьба состоялась в Латвии, поскольку можно увидеть, как пара прикрепляет "любовный замок" на мосту Бастейкалнс.
В 2016 году журнал Privātā Dzīve сообщил, что Владлена родилась и выросла в Добеле, а учиться уехала в Ригу. Она приняла участие в фотосессии, в которой фотограф предложил сняться обнаженной, после чего последовало предложение принять участие в производстве порнографии.
После долгих уговоров Владлена согласилась на карьеру порноактрисы, так как хотела зарабатывать, хотя прекрасно понимала, что ее ждет в этой профессии.
Род своих занятий девушка сначала скрывала от семьи. Мать, желая узнать, как ее дочь зарабатывает настолько хорошо, будучи студенткой, наняла частного детектива, который в течение дня выяснил правду. Мать перестала общаться с дочерью. Сейчас отношения в семье наладились.
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