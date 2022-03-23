Что значат антироссийские санкции для Латвии: прогнозы экспертов

По его словам, если движение грузов в восточном направлении будет полностью остановлено, грузоперевозки через инфраструктуру LDz сократятся на 82%. Это значительно сократит доходы от использования инфраструктуры, а влияние на государственный бюджет составит 50-60 млн евро.

Малдупс сообщил, что санкции привели к прекращению выдачи виз гражданам России, в том числе бригадам международных поездов. Возможности LDz по расчету с партнерами в России и Белоруссии также сильно затруднены или ограничены.

АТД: после закрытия границ с Беларусью и Россией с латвийского рынка уйдут около 20% перевозчиков

Около 20% автоперевозчиков покинут латвийский рынок после закрытия российской и белорусской границ для грузовых автомобильных перевозок, заявила в среду комиссии Сейма по устойчивому развитию начальник отдела координации международных автомобильных перевозок Автотранспортной дирекции Индра Громуле.

По ее словам, перевозки в Россию и Беларусь пока идут, но их объемы падают в среднем на 35% в неделю.

Громуле сообщила, что Латвия присоединилась к предложению стран Балтии и Польши к ЕС закрыть автомобильное сообщение с Россией и Беларусью.

"По нашим оценкам, если границы будут закрыты, около 20% перевозчиков уйдут с рынка",

- добавила она.

На вопрос главы комиссии Вячеслава Домбровского, есть ли у латвийских автоперевозчиков пространство для маневра на других рынках, Громуле ответила, что польские и западноевропейские перевозчики очень активны. Кроме того, с учетом требований нового Пакета мобильности автомобиль должен раз в восемь дней бывать в стране происхождения, поэтому позиции латвийских перевозчиков не особо хороши.