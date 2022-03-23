Стакис: Министерство остановило развитие Риги на несколько лет
Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) на несколько лет остановило развитие Риги, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис.
Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) на несколько лет остановило развитие Риги, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис.
Он подчеркнул, что такой шаг министерства и министра Артура Тома Плешса стал неожиданностью, так как можно было приостановить территориальную планировку Риги в отдельных разделах, по которым были разногласия, например, в разделе, касающемся азартных игр. Остальную же часть плана можно было утвердить.
Непонятно, почему VARAM указало на ошибки в разработке территориального плана Риги в то время, как государственный секретарь VARAM Эдвин Балшевич, возглавлявший в течение десяти месяцев временную администрацию Рижского самоуправления, своевременно не исправил их, добавил Стакис.
Он подчеркнул, что на разработку указанных VARAM поправок уйдут годы, а не месяцы, как утверждают в министерстве.
При этом вице-мэр Вилнис Кирсис отметил, что Рижское самоуправление в настоящее время находится в роли заложника. Плешс избрал тактику "красной кнопки", полностью остановив план развития.
Представители руководства думы пока не сообщили, какие дальнейшие шаги предпримет самоуправление, ограничившись заявлением, что самоуправление оценит аргументы VARAM для того, чтобы решить, разрабатывать ли поправки к плану развития или обращаться в Конституционный суд.
Как сообщалось ранее, VARAM приостановило действие территориальной планировки Риги из-за ее несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон, сообщил на пресс-конференции министр Артур Том Плешс.
Согласно решениям Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две взаимно несогласованные территориальные планировки, что противоречит закону.
Министр также считает несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон.
Как пояснил министр, у самоуправления есть еще две возможности - обжаловать в Конституционном суде распоряжение министра о приостановке территориальной планировки или внести в нее изменения, провести общественное обсуждение, согласовать интересы всех вовлеченных сторон и повторно принять документ.
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