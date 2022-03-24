Чт, 24.03.2022
Так работает пропаганда: берешь факты, располагаешь в определенном порядке, и получается большая ложь Жанна Агалакова, бывший сотрудник "Первого канала"
Жанна Агалакова, бывший сотрудник "Первого канала"

Видео ⟩ Рок-группа Bon Jovi поддержала Украину и показала ролик из Одессы

Джон Бон Джови ФОТО: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

Легендарная американская рок-группа Bon Jovi на своей официальной странице в Twitter опубликовала видео, снятое недавно в Одессе. Оно показывает, как на сегодняшний день обстоят дела в Украине. 

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на Донбассе, которая переросла в военные действия. Страдают не только военные инфраструктуры, но и мирные жители, есть многочисленные жертвы. 

На видео, опубликованном группой Bon Jovi, одесситы на берегу моря собирают песок в мешки для защиты и укрепления городских объектов, а делают это они под известный хит группы - It's My Life.

"Это для тех, кто стоит на своем. Одесса, Украина. Слава Украине!" - написано под видео.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась в соцсетях роликом, в котором покупала продукты питания и товары гигиены для беженцев в одном из магазинов в Латвии. Следом за ней роликом поделилась Вера Брежнева, которая присоединилась к волонтерам в Польше. 

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