Видео ⟩ Рок-группа Bon Jovi поддержала Украину и показала ролик из Одессы

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на Донбассе, которая переросла в военные действия. Страдают не только военные инфраструктуры, но и мирные жители, есть многочисленные жертвы.
На видео, опубликованном группой Bon Jovi, одесситы на берегу моря собирают песок в мешки для защиты и укрепления городских объектов, а делают это они под известный хит группы - It's My Life.
"Это для тех, кто стоит на своем. Одесса, Украина. Слава Украине!" - написано под видео.
Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась в соцсетях роликом, в котором покупала продукты питания и товары гигиены для беженцев в одном из магазинов в Латвии. Следом за ней роликом поделилась Вера Брежнева, которая присоединилась к волонтерам в Польше.
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