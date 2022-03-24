Видео ⟩ Рок-группа Bon Jovi поддержала Украину и показала ролик из Одессы

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на Донбассе, которая переросла в военные действия. Страдают не только военные инфраструктуры, но и мирные жители, есть многочисленные жертвы.

На видео, опубликованном группой Bon Jovi, одесситы на берегу моря собирают песок в мешки для защиты и укрепления городских объектов, а делают это они под известный хит группы - It's My Life.

"Это для тех, кто стоит на своем. Одесса, Украина. Слава Украине!" - написано под видео.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода поделилась в соцсетях роликом, в котором покупала продукты питания и товары гигиены для беженцев в одном из магазинов в Латвии. Следом за ней роликом поделилась Вера Брежнева, которая присоединилась к волонтерам в Польше.

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7 — Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022