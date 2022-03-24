Активистка из захваченного Мелитополя: В городе ежедневно похищают людей

Она даже не сказала, что она и.о. мэра. Делает какие-то странные заявления о том, что надо привыкать жить по-новому, бороться с нацистами, звонить на "горячую линию" и говорить, что увидели нацистов… А нацисты для них - это все, кто не хочет видеть здесь Россию. Например, я и папа - евреи, которые ходили на проукраинские митинги.

- В Мелитополе часто проходят проукраинские митинги?

- Вначале проходили ежедневно - с первого дня захвата Мелитополя. На последние митинги выходили до шести тысяч человек. Люди были с украинскими флагами, скандировали "Мелитополь, вставай", "Мы здесь власть", "Оккупанты - домой". Оккупационной "военно-гражданской администрации" это не нравилось, но людей не трогали - у них еще не было нужного количества ОМОНа.

С того дня, когда похитили нашего мэра (11 марта. - Ред.), митинги стали разгонять активно - паковали в автозаки даже тех, кто просто шел мимо центральной площади, избивали парней, выкидывали за городом, заставляли умываться зеленкой. Этому есть многочисленные свидетельства очевидцев. Выходить на улицы стало опасно. Поэтому сейчас митинги проходят в Instagram. Люди пишут в комментариях, что не хотят России, что Мелитополь - это Украина.

- Какая на сегодняшний день гуманитарная ситуация в городе?

- Товары в магазины не поступают с начала оккупации, остались дорогие деликатесы, а такие продукты, как мука, сахар, крупы, в большом дефиците. На рынках пока можно купить и мясо, и молоко, но люди уже месяц без работы, и у многих уже просто нет денег. И еще большая сложность с наличными - к тем банкоматам, которые пока работают, огромные очереди, и люди стоят с написанными на руках номерками, как в 90-х.

Оккупанты не дают въезжать в город никому с украинской стороны. Где-то раз в неделю они ввозят гуманитарную помощь и раздают ее с машин, снимая это на камеры - какое-то количество горожан эту помощь берут. Вода и свет в городе есть, большие проблемы с интернетом - все линии проводов были перебиты, ни один из городских интернет-провайдеров не работает. Новостей нет, по телевизору новости только российские, а они, мягко говоря, специфические. Живешь, как в каком-то сюре.

- А у людей есть возможность выехать из Мелитополя?

- Нет, гуманитарный коридор не дают открыть никому - даже Израилю, который хотел бы спасти своих граждан. Пару раз Красный крест договаривался о въезде в город машин "скорой помощи", но если они приезжают, то либо наполовину разграбленные на блокпостах, либо обстрелянные. То есть стреляют даже в машины с красным крестом. Открыта дорога на Крым, но туда никто не едет, потому что это дорога в один конец.

- Оккупация как-то изменила жителей Мелитополя?

В 2014 году примерно у 50 процентов мелитопольцев были пророссийские настроения. Но с приходом "русского мира" - со взрывами, когда люди пару ночей посидели в подвалах, с разбитыми дорогами, с разбитыми магазинами - если и остались такие настроения, то они, в основном, у каких-то пенсионеров, которые хотят получать и российские, и украинские пенсии.

Многие из моих знакомых, которые в 2014 году были откровенно пророссийскими, сегодня, когда говорят о русских, не употребляют печатных выражений. В Мелитополе очень много людей с проукраинскими настроениями, просто не все готовы в сегодняшней ситуации заявлять об этом громко. Многие напуганы картинами разбомбленных украинских городов, и говорят, что им все равно, какая будет власть - лишь бы не стреляли в их детей. Но я ни разу не видела, чтобы русских солдат встречали здесь хлебом и солью.

Как человек, который с первого дня ходил на митинги, я могу сказать, что сейчас весь Мелитополь громко заявил о том, что нам не нужен "русский мир". Мы все за Украину. И об этом сказали все оккупированные города - и Бердянск, и Геническ, и Херсон.

Президент Зеленский не единожды говорил, что мы не станем разменной монетой в мирных переговорах. Путину нужен сухопутный коридор в Крым, который идет через наши города. Зеленский в каждом интервью говорит: "Оккупированные города, держитесь! Мы к вам придем". Так что нам уже можно не митинговать, правильно? Нам осталось только держаться.