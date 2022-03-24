ФОТО: EPA/NUNO VEIGA/Scanpix

29-й день войны в Украине. В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина. Спикер Сейма Инара Мурниеце в Киеве. Страны G7 готовы отказаться от российской нефти. НАТО потребовало немедленно объявить перемирие. "Украина сегодня" - RUS TVNET продолжает рассказывать о главном в режиме онлайн.

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