День 29-й ⟩ Мурниеце в Киеве. НАТО потребовало прекратить войну. Новые санкции США
29-й день войны в Украине. В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина. Спикер Сейма Инара Мурниеце в Киеве. Страны G7 готовы отказаться от российской нефти. НАТО потребовало немедленно объявить перемирие. "Украина сегодня" - RUS TVNET продолжает рассказывать о главном в режиме онлайн.
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