29-й день войны в Украине. В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина. Спикер Сейма Инара Мурниеце в Киеве. Страны G7 готовы отказаться от российской нефти. НАТО потребовало немедленно объявить перемирие. "Украина сегодня" - RUS TVNET продолжает рассказывать о главном в режиме онлайн.