Видео ⟩ В Риге автомобиль врезался в автобус: пострадали пять человек
В среду, 23 марта, в Риге, в Пардаугаве, водитель автомобиля врезался в общественный транспорт, сообщает передача Degpunktā.
В среду, 23 марта, в Риге, в Пардаугаве, водитель автомобиля врезался в общественный транспорт, сообщает передача Degpunktā.
Водитель автобуса Rīgas satiksme рассказывает о произошедшем: "Вот я ехал по своей полосе [показывает]. Volkswagen с другой стороны. У нас на камеры зафиксировано, что он ехал по противоположной полосе, мне навстречу.
Он ехал со скоростью более 20 километров в час, обогнал обе полосы, машины ехали по двум полосам, он гнал по встречной".
Водитель автобуса говорит, что видел как минимум трех пострадавших, в том числе ребенка.
Медики официально подтвердили, что пострадали пять человек, все - пассажиры автобуса. Специалисты оценили травмы как легкие, помощь на месте оказали троим пострадавшим, двоих человек пришлось госпитализировать.
Водитель Volkswagen также рассказал о случившемся: "Рядом с моей машиной была другая машина, я хотел либо обогнать ее, либо ехать сзади. Решил обогнать, попытался, но не получилось. Я не выезжал на встречную полосу, не понимаю, как это получилось, если честно.
Видите эти следы? Я был на своей полосе. Мы столкнулись здесь, потому что автобус "вылез", мне было некуда деться, потому что справа была машина".
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!