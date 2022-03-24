Видео ⟩ В Риге автомобиль врезался в автобус: пострадали пять человек

Водитель автобуса Rīgas satiksme рассказывает о произошедшем: "Вот я ехал по своей полосе [показывает]. Volkswagen с другой стороны. У нас на камеры зафиксировано, что он ехал по противоположной полосе, мне навстречу.

Я попытался маневрировать рулем, чтобы снизить скорость и минимизировать потери. Пострадали ребенок и двое взрослых. Первое, что я сделал, это вызвал скорую помощь, а потом сообщил об этом в полицию.

Он ехал со скоростью более 20 километров в час, обогнал обе полосы, машины ехали по двум полосам, он гнал по встречной".

Водитель автобуса говорит, что видел как минимум трех пострадавших, в том числе ребенка.

Медики официально подтвердили, что пострадали пять человек, все - пассажиры автобуса. Специалисты оценили травмы как легкие, помощь на месте оказали троим пострадавшим, двоих человек пришлось госпитализировать.

Водитель Volkswagen также рассказал о случившемся: "Рядом с моей машиной была другая машина, я хотел либо обогнать ее, либо ехать сзади. Решил обогнать, попытался, но не получилось. Я не выезжал на встречную полосу, не понимаю, как это получилось, если честно.

Получается, что я врезался в автобус и машину развернуло, а автобус протащил ее вперед. Посмотрите, где мы столкнулись, можете даже заснять!

Видите эти следы? Я был на своей полосе. Мы столкнулись здесь, потому что автобус "вылез", мне было некуда деться, потому что справа была машина".

Видео: Сюжет передачи на латышском языке