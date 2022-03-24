Банк Латвии: заявление Путина об оплате газа только в рублях - недружественный жест

"Помимо возможных дополнительных технических сложностей при расчетах, это решение является скорее символическим и недружественным жестом, не имеющим существенного практического значения, поскольку ранее Россия приняла решение о том, что крупные экспортеры, в том числе "Газпром", должны конвертировать 80% своей валютной выручки в рубли", - сообщили в Банке Латвии.

В банке также отметили, что в любом случае доходы России от продажи природного газа за границу на валютном рынке постоянно обеспечивают валютные предложения по обмену на российские рубли.

В то же время, по мнению Банка Латвии, в среднесрочной и долгосрочной перспективе это решение будет способствовать еще более быстрому отказу от энергоресурсов России и еще большему "сползанию" страны-агрессора в нищету.

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия будет принимать платежи за поставки газа в "недружественные страны", включая все государства-члены Европейского союза (ЕС), только в рублях, является нарушением условий соглашения, заявила Германия.

"Заявление о платежах в рублях является нарушением контракта, и мы сейчас обсудим с нашими европейскими партнерами, как нам реагировать", - заявил министр экономики, энергетики и климата Германии Роберт Хабек.

Уже сообщалось, что президент России Владимир Путин переведет оплату за природный газ из РФ, поставляемый в "недружественные" страны, в рубли. Об этом он заявил на совещании с правительством.

По словам Путина, Запад "перечеркнул доверие к этим валютам" тем, что заморозил российские активы за рубежом.

"И США, и ЕС, в принципе, объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. (…) Поставлять наши товары в Евросоюз, США и получать оплату в евро, долларах и других валютах для нас уже не имеет никакого смысла", - сказал он.

Покупатели газа из России теперь должны будут приобретать российскую валюту - рубли - на внутреннем валютном рынке РФ. Путин уже поручил Центральному банку в течение недели определить порядок подобных операций.

При этом глава РФ отметил, что Россия продолжит поставлять газ по ценам, в объемах и по тем принципам ценообразования, которые зафиксированы в заключенных договорах.