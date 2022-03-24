Госполиция: убийство в Плявниеках связано со сведением личных счетов

Он сообщил, что в связи с этим преступлением арестованы несколько человек.

"Не буду углубляться, но, конечно, могу сказать, что это было своего рода сведение счетов. Идет сбор доказательств, следствие продвигается, и когда будет возможность рассказать обществу больше, мы расскажем", - пообещал глава Госполиции.

Он призвал людей, располагающих какой-либо информацией о случившемся, связаться с полицией, а также поблагодарил сотрудников Стопиньской муниципальной полиции, которые отреагировали на конкретную ситуацию.

Напомним, 11 марта в 14:43 в Риге, на пересечении улиц Сахарова и Келдыша, был застрелен мужчина, после чего нападавшие сразу же покинули место происшествия. В тот же день полиция сообщила о задержании лиц, подозреваемых в причастности к преступлению.