Выявлено 3324 новых случая Covid-19. Скончался 21 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

девять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

пять человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших 14 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, семеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1002 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2322 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 3025,9 случая.

Всего вчера было сделано 9175 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 36,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 784 155 жителя Латвии.

Госпитализации

Число пациентов с диагнозом Covid-19 в латвийских больницах за последние сутки увеличилось с 953 до 961, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки госпитализированы 124 пациента с коронавирусом, выписаны 96 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 437 человек: у 405 из них среднетяжелое течение заболевания, 32 человека в тяжелом состоянии.