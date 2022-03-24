Видео ⟩ ВМС Украины сообщили об уничтожении российского десантного корабля

На некоторых кадрах виден военный корабль, который горит.

From this Picture of the Fire at the Port of Berdyans'k, a Russian Naval Ship presumably a Alligator-Class Amphibious Landing Ship can be seen pretty clearly on Fire as well as Multiple other Pieces of Equipment on and near the Port. pic.twitter.com/t52o4AJR40 — OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2022

Военно-морские силы Украины на своей странице в Facebook сообщают об уничтожении российского десантного корабля.

"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота захватчиков", - заявляют в ВМС.

Минобороны РФ пока не комментировало информацию о потере корабля.

Напомним, что в военное время проверить информацию любой из сторон не представляется возможным.