Чт, 24.03.2022
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Мария Машкова о своем отце

Видео ⟩ ВМС Украины сообщили об уничтожении российского десантного корабля

ФОТО: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

В четверг утром, 24 марта, в соцсетях начали появляться фотографии и видеоролики, на которых видны взрывы и последующий пожар в порту Бердянска, пишет Русская служба BBC.

На некоторых кадрах виден военный корабль, который горит.

Военно-морские силы Украины на своей странице в Facebook сообщают об уничтожении российского десантного корабля.

"В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота захватчиков", - заявляют в ВМС.

Минобороны РФ пока не комментировало информацию о потере корабля.

Напомним, что в военное время проверить информацию любой из сторон не представляется возможным.

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