Чт, 24.03.2022
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Абрамович может купить турецкий клуб

Роман Абрамович ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривает возможность приобретения турецкого футбольного клуба "Гёзтепе", сообщает телеканал CNN Turk.

По данным источника, в настоящий момент владелец турецкого футбольного клуба "Гёзтепе" ведёт переговоры о продаже клуба с представителями попавшего под санкции российского бизнесмена Романа Абрамовича.

CNN Turk сообщает, что владелец команды Мехмет Сепил, который подал в отставку с поста президента из-за неудачного выступления клуба в чемпионате Турции, видит в Абрамовиче потенциального покупателя клуба.

В 2014 году Сепил приобрёл клуб за 7,5 млн долларов. В ближайшее время должна состояться личная встреча Абрамовича и Сепила.

В данный момент "Гёзтепе" занимает 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда набрала 27 очков в 30 матчах.

Напомним, в начале марта Роман Абрамович был отстранён от управления английским футбольным клубом "Челси" после введения персональных санкций. Российский бизнесмен передал управление клубом попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о его продаже.

Лондонский "Челси" принадлежал миллиардеру с 2003 года.

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