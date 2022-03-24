Абрамович может купить турецкий клуб
Российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривает возможность приобретения турецкого футбольного клуба "Гёзтепе", сообщает телеканал CNN Turk.
Российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривает возможность приобретения турецкого футбольного клуба "Гёзтепе", сообщает телеканал CNN Turk.
По данным источника, в настоящий момент владелец турецкого футбольного клуба "Гёзтепе" ведёт переговоры о продаже клуба с представителями попавшего под санкции российского бизнесмена Романа Абрамовича.
CNN Turk сообщает, что владелец команды Мехмет Сепил, который подал в отставку с поста президента из-за неудачного выступления клуба в чемпионате Турции, видит в Абрамовиче потенциального покупателя клуба.
В 2014 году Сепил приобрёл клуб за 7,5 млн долларов. В ближайшее время должна состояться личная встреча Абрамовича и Сепила.
В данный момент "Гёзтепе" занимает 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда набрала 27 очков в 30 матчах.
Напомним, в начале марта Роман Абрамович был отстранён от управления английским футбольным клубом "Челси" после введения персональных санкций. Российский бизнесмен передал управление клубом попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о его продаже.
Лондонский "Челси" принадлежал миллиардеру с 2003 года.
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