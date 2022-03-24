Минобороны РФ: взят под контроль город Изюм в Харьковской области

Изюм - третий по величине город в Харьковской области. Во время войны в городе проходили тяжелые бои. Сообщалось, что часть города разрушена.

В министерстве также рассказали, что за ночь российские военные уничтожили 60 военных объектов Украины, 13 систем ПВО под Киевом и сбили два украинских беспилотника. Всего с начала войны Вооруженные силы РФ уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых машин ВСУ.