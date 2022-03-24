Фото ⟩ Преобразование кухни: современные решения с налетом старины

"Хозяева должны решить, как будет использоваться кухня, - только для приготовления пищи, для приготовления и приема пищи или же, как место, где можно также общаться, принимать гостей и т.д. С учетом ваших потребностей создайте планировку, подберите место для мебели и бытовой техники. В этом вам помогут бесплатные онлайн-программы для планировки помещения. И помните главное правило: холодильник должен находиться в хорошо доступном месте, на небольшом расстоянии от раковины и плиты. В процессе преобразования старой кухни расположение бытовой техники обычно остается прежним из-за коммуникаций (например, водопровода, газопровода). Но многое может изменить простая перестановка холодильника", - поясняет дизайнер интерьера IKEA Валерия Трабо.

Сочетание функционально нового с ностальгическим старым

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В процессе преобразования, - советует дизайнер, - не от всех старых вещей следует избавляться. Валерия продемонстрировала, как можно переделать кухню, сочетая прежние предметы обстановки с современными функциональными решениями. Благодаря этому, интерьер может обрести особенную аутентичность. Старые вещи стали элементами, которые не только придают интерьеру уникальность, но и рассказывают историю семьи.

"Пространство, которое вы хотите трансформировать и заново переделать, должно вписываться в остальную часть дома, чтобы не создавать диссонанс с его интерьером или акцентами. Вы можете легко модифицировать пространство, сохранив различные элементы, декор и цветовые решения. Так, при реновации этой кухни мы сохранили некоторые вполне исправные бытовые приборы, например, чайник и тостер красного цвета. Они стали приятными винтажными акцентами, которые мы успешно обыграли, добавив новые элементы. Кроме того, новая кухонная столешница была выбрана таким образом, чтобы ее цвет сочетался со старым изысканным деревянным паркетом. Ведь дерево наполняет пространство особым теплом", - рассказывает дизайнер интерьера IKEA Валерия Трабо.

Уголок для кофейной паузы или завтрака - даже на самой маленькой кухне

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Если на вашей маленькой кухне нет места для семейного обеденного стола и стульев, создайте уютный уголок, где можно выпить кофе или позавтракать. Используйте для этого изготовленную на заказ и установленную у стены кухонную столешницу, которая будет служить в качестве барной стойки. "Под ней можно держать стулья, когда они не нужны, и таким образом экономить место. Эту поверхность можно использовать и для приготовления пищи. Она обеспечивает дополнительное пространство, позволяя членам семьи присоединиться и помочь, а также служит обеденным столом, местом для кофейной паузы и общения", - делится советом дизайнер интерьера.

Хитрости для маленькой кухни

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Не всегда можно изменить объем кухни, но можно визуально расширить ее пространство. "Как известно, светлые тона делают помещение визуально более просторным. Это относится и к кухне. Кроме того, когда все кухонные шкафы закрыты, а утварь спрятана за дверцами, кухня выглядит более "чистой". То же самое касается и бытовой техники - лучше выбирать такую, которая встраивается в мебель. На стене можно установить несколько открытых полок, так как они создают привлекательный акцент", - советует дизайнер интерьера. Шкафы, полки, крючки, рейлинги на свободном участке стены создают больше места для хранения вещей и позволяют лучше организовать пространство. Вставки для полок и ящиков помогают максимально использовать их внутреннее пространство и освободить столешницу.

Доступные решения для быстрого обновления

Если вы не готовы к полной переделке кухни, можете просто освежить ее интерьер. Конечно, одно из самых простых решений - перекрасить стены, потолок. Но может помочь также изменение некоторых элементов декора: подберите шторы в цвет интерьера, добавьте больше света. Создав основное освещение, подсветку кухонной столешницы, установив точечные светильники, вы сделаете помещение уютнее и визуально просторнее.

Продуманно расставленные предметы (посуда, сковороды, кастрюли, полотенца и другие принадлежности) могут изменить настроение всего помещения. В преддверии Пасхи попробуйте освежить интерьер и убедитесь сами, насколько просто это можно сделать с помощью нового декора. Украсьте также подоконник или настенные рейлинги и решетки пророщенным горохом и другой зеленью. Это станет приятным акцентом, не говоря уже о том, что у вас под рукой будет источник витаминов.

Галерея: Преобразование кухни - современные решения с налетом старины